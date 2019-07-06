Семак - о трансфере Сутормина: "Это все домыслы"

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Семак - о трансфере Сутормина: "Это все домыслы"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после проигрышного матча с "Локомотивом" в рамках Суперкубка России прокомментировал информацию, что новичок "Рубина" Алексей Сутормин перейдет в стан сине-бело-голубых. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Всё, о чём пишется сейчас - это всё домыслы. Рассуждать о чём-то гипотетически… Давайте дождёмся какого-то решения, а потом поговорим", - сказал Семак.

Ранее сообщалось, что  вопрос с трансфером 25-летнего футболиста решали глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Не пропустите: Уткин высмеял возможный переход Сутормина в "Зенит". | http://soccernews.ru
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