Семак - о выходе молодежки на Евро: "Наши ребята будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о выходе молодежной сборной России на Евро-2021.
"Я очень рад выходу нашей сборной на Евро. Ситуация в отборочной группе складывалась очень непросто. Но последние матчи, безусловно, всем подняли настроение.
Очень приятно, что наши ребята будут играть в финальной части с топ-сборными по своему возрасту. Чем выше конкуренция, тем лучше для нашего футбола и наших молодых ребят. Благодаря Евро они будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся, куда нужно двигаться.
Очень рад и за тренерский штаб, который добился поставленной задачи, нужного и важного результата. Поздравляю всех, тем более что добиться этого было непросто. Теперь будем переживать за наших ребят в финальной части.
Перспективы сборной на Евро? Сейчас их оценивать трудно. Главное, посмотреть на нашу команду, оценить разницу по сравнению с лучшими сборными, в том числе, может быть, в индивидуальном мастерстве в этой возрастной категории.
Но выход на Евро - это всегда приятно. А лично мне еще приятно за нашего защитника Данила Кругового. Для него, как и для всех ребят - это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои лучшие качества", - цитирует игрока "Матч ТВ".
Напомним, команда обеспечила себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года благодаря победе над сборной Латвии (4:1).
Не пропустите: Валерий Газзаев высказался о выходе молодежки на Евро-2021. | http://soccernews.ru
главное
-
Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
-
Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022
-
Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах
-
Венделл прилетел в Санкт-Петербург
-
Главные новости дня: 13 октября
Лента новостей
-
"Вечно молодой". ЦСКА поздравил тренера Онопко с днем рождения
-
Состав "Сочи" пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич
-
"Зенит" опубликовал первое фото Венделла с Семаком
-
"Отменная победа". Месси высказался о матче Аргентины с командой Боливии
-
Соболев рассказал о настроении форварда Александра Кокорина
-
Ему выдавали авансы и пророчили звание "нового Пеле": знаменитый бразилец Робиньо собирается на футбольную пенсию
-
Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
-
Мартинес прокомментировал победу Аргентины над Боливией в матче отбора на ЧМ-2022
-
"Енисей" в скором времени примет решение по главному тренеру
-
Сборная Бразилии выиграла у Перу, Парагвай одолел команду Венесуэлы в квалификации ЧМ-2022
-
Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022
-
Семак - о выходе молодежки на Евро: "Наши ребята будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся"
-
Луис Энрике вступился за голкипера сборной Испании Де Хеа после неудачи в матче с Украиной
-
Защитник "Динамо" Скопинцев рассказал, кто из тренеров ему больше всего запомнился
-
Балотелли сообщил, что в ближайшее время найдет себе новую команду
-
Мутко выразил удивление тем, что сборная России поздно начинает домашние игры
-
Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах
-
Кросс высказался об игре сборной Германии против Швейцарии
-
Венделл прилетел в Санкт-Петербург
-
Главный тренер сборной Хорватии рассказал об ожиданиях от матча с Францией