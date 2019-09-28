Семак: "Оба гола "Зенита" были отменены по делу"
Наставник "Зенита" Сергей Семак оценил работу VAR в матче против "Локомотива" (0:1).
"У меня хорошее отношение к VAR, однако иногда нужно чаще смотреть. Но оба наши гола были отменены по делу.
Арбитрам пока не хватает опыта работы с VAR. Если работает система, то нужно давать доигрывать эпизоды. Но отмечу еще раз VAR - это хорошо", - заявил Семак.
Напомним, что благодаря победе "железнодорожники" поднялись на второе место.
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