Семак обошел Виллаш-Боаша по победам на посту главного тренера "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вместе с командой одержал 63 победу на своем посту.

По данным Zenit-History, по этому показателю 44-летний специалист обошел Андре Виллаш-Боаша и поднялся на 6-е место в истории.

Таким образом, от первого места Семака отделяет пять побед. Лидером по жанному показателю является Дик Адвокат (68).

"Зенит" после 7 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице.

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