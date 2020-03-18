Семак обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак обратился к болельщикам петербургского клуба в связи с эпидемией китайского коронавируса COVID-19.

"Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за здоровье игроков, так же как и за здоровье наших болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации и просим вас также соблюдать их. Не выходите из дома без необходимости и, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем, будем ждать возвращения большого футбола!" - сказал Семак в видеообращении в Instagram клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля.

После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

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