Семак обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

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Семак обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак обратился к болельщикам петербургского клуба в связи с эпидемией китайского коронавируса COVID-19.

"Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за здоровье игроков, так же как и за здоровье наших болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации и просим вас также соблюдать их. Не выходите из дома без необходимости и, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем, будем ждать возвращения большого футбола!" - сказал Семак в видеообращении в Instagram клуба из Санкт-Петербурга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение @sergey_bogdanovich_semak. A message from Sergei Semak: Dear supporters, Our football club is obviously very concerned about the players’ health and for the health of you, our fans. We are following all the suggested guidelines and we ask you to abide by them too. Don’t leave home unless necessary and please follow the hygiene instructions. I believe that we will get through this and I am looking forward to the return of our beloved football! Anuncio de Serguéy Semak: ¡Queridos fans! Nuestro club está muy preocupado por la salud de nuestros jugadores, así como por la salud de nuestros fans. Seguimos todas las recomendaciones que se necesitan en este caso, y les pedimos a ustedes que las sigan también. No salgan de casa sin necesidad, observen todas las reglas de higiene. Creo que sin duda venceremos. ¡Vamos a esperar el regreso del gran fútbol!

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля. 

После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

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