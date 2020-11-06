Семак объяснил плохие результаты "Краснодара"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура РПЛ против "Краснодара" проанализировал последние неудачи соперника.
"Сейчас время непростое - это касается и нас, и "Краснодара". Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет "Краснодару" использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача - разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть. "Краснодар" никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.
Десятое место "быков" в турнирной таблице РПЛ можно объяснить проблемами нового лимита – когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды", - сказал Семак.
Матч "Зенит" - "Краснодар" состоится в воскресенье, 8 ноября, в 19:00 по московскому времени.
В последних 4 играх команда Мурада Мусаева потерпела 4 поражения.
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