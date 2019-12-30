Семак объяснил, почему был не согласен с приговором Кокорина

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о прошлогодней ситуации с нападающим Александром Кокориным, который угодил в тюрьму за участие в двух драках в центре Москвы.

"Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. Доверие к судебной системе? А у вас оно есть? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо", - сказал Семак.

Напомним, что 28-летний Кокорин провёл за решёткой почти год - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии общего режима.

После выхода на свободу форвард заключил контракт с "Зенитом" и после зимней паузы сможет вернуться на поле.

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