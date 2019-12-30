Семак объяснил, почему был не согласен с приговором Кокорина
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о прошлогодней ситуации с нападающим Александром Кокориным, который угодил в тюрьму за участие в двух драках в центре Москвы.
"Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. Доверие к судебной системе? А у вас оно есть? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо", - сказал Семак.
Напомним, что 28-летний Кокорин провёл за решёткой почти год - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии общего режима.
После выхода на свободу форвард заключил контракт с "Зенитом" и после зимней паузы сможет вернуться на поле.
Не пропустите: Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Краснодар
|19
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|3
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|19
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|6
|Арсенал Тула
|19
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|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15