Семак объяснил, почему был не согласен с приговором Кокорина

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Семак объяснил, почему был не согласен с приговором Кокорина

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о прошлогодней ситуации с нападающим Александром Кокориным, который угодил в тюрьму за участие в двух драках в центре Москвы.

"Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. Доверие к судебной системе? А у вас оно есть? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо", - сказал Семак.

Напомним, что 28-летний Кокорин провёл за решёткой почти год - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии общего режима.

После выхода на свободу форвард заключил контракт с "Зенитом" и после зимней паузы сможет вернуться на поле.

Не пропустите: Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России. | http://soccernews.ru
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