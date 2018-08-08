Семак объяснил, почему Дзюба не сыграет с минским "Динамо"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артем Дзюба пропустит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо".

"Причина элементарная – у нас есть определенная группа игроков, пропустивших большую часть предсезонной подготовки, поэтому мы решили футболистов, которым не хватает тренировочного процесса, догрузить, чтобы они добрали функциональные кондиции.

Дзюба этим летом провел много матчей, он старается и показывает свой максимум, за что ему спасибо. Но ему нужна не только игровая практика, но и тренировочная", – приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 9 августа.

Не пропустите: Дзюба рассказал, как Черчесов мотивировал игроков сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru