Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки перед матчем с "Краснодаром"

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Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки перед матчем с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему лишил форварда Артема Дзюбу капитанской повязки перед матчем 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Разговор был сегодня. Настрой рабочий. Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Доврена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен.

Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу", - сказал тренер в эфире "Матч Премьер".

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