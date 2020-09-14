Семак объяснил, почему Ракицкий отсутствует в заявке на матч "Зенит" - "Арсенал"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о матче 7-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (2:0; первый тайм), а также объяснил, почему в заявке отсутствует защитник Ярослав Ракицкий.

"Мы до последнего думали, ставить Ракицкого или нет. Он тренировался с командой. Особых проблем не было, но мы перестраховались. Решили прислушаться к его ощущениям и оставить его в запасе", - сказал Семак в эфире "Матч премьер".

Встреча началась в 18:30 (мск).

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