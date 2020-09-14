Семак объяснил, почему Ракицкий отсутствует в заявке на матч "Зенит" - "Арсенал"

Теги зенит санкт-петербургсергей семакарсенал тула

Семак объяснил, почему Ракицкий отсутствует в заявке на матч "Зенит" - "Арсенал"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о матче 7-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (2:0; первый тайм), а также объяснил, почему в заявке отсутствует защитник Ярослав Ракицкий.

"Мы до последнего думали, ставить Ракицкого или нет. Он тренировался с командой. Особых проблем не было, но мы перестраховались. Решили прислушаться к его ощущениям и оставить его в запасе", - сказал Семак в эфире "Матч премьер".

Встреча началась в 18:30 (мск).

Не пропустите: Итальянские СМИ сообщили, за какую сумму "Спартак" отпустит Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника

ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов