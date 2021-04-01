Семак объяснил, почему воспитанники "Зенита" мало играют

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Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак назвал причины того, что воспитанники клуба практически не задействуются в матчах основной команды.

"У меня встречный вопрос: кто из воспитанников "Зенита" заиграл или играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы, Дриусси, Барриоса, Оздоева? Вот Круговой уходил из "Зенита", вернулся, теперь готов конкурировать. Мостовой уходил в аренду, вернулся, готов конкурировать. И Прохин то же самое - если он проявит себя в "Сочи", то мы его с удовольствием вернём, будет играть у нас. Чистяков тоже уходил из "Зенита", набрался опыта, вернулся, теперь тоже составляет конкуренцию", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, опережая "Спартак" на 4 очка. Из Кубка России и Лиги Чемпионов "сине-бело-голубые" уже вылетели.

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