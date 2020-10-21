Семак объяснил, почему Жирков не участвовал в матче с "Брюгге"

Наставник "Зенита" Сергей Семак после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов от "Брюгге" (1:2) рассказал, почему в заявке отсутствовал хавбек Юрий Жирков.

"Ерохин остался в запасе, потому что с Дриусси и Кузяевым в случае чего нам легче было бы перестроиться на другую схему. У Жиркова повреждение, и он не смог принять участие в матче", - цитирует Семака Sport24.

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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