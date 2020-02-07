Семак объяснил ситуацию с Исламханом

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Семак объяснил ситуацию с Исламханом

Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб может вернуться к подписанию Бауржана Исламхана.

"Исламхан не подошел нам? Не могу так сказать. У нас укомплектована позиция, на которой он играет. Мы довольны им, однако у него подвернулся вариант с клубом из ОАЭ, где у него будет игровая практика. Исламхан не является легионером в РПЛ, поэтому мы можем вернуться к этому вопросу летом", - заявил Семак.

Напомним, что Исламхан провел с "Зенитом" зимний сбор. Позже игрок подписал контракт до лета 2020 года с "Аль-Айном".

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