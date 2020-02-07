Семак объяснил ситуацию с Исламханом
Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб может вернуться к подписанию Бауржана Исламхана.
"Исламхан не подошел нам? Не могу так сказать. У нас укомплектована позиция, на которой он играет. Мы довольны им, однако у него подвернулся вариант с клубом из ОАЭ, где у него будет игровая практика. Исламхан не является легионером в РПЛ, поэтому мы можем вернуться к этому вопросу летом", - заявил Семак.
Напомним, что Исламхан провел с "Зенитом" зимний сбор. Позже игрок подписал контракт до лета 2020 года с "Аль-Айном".
Читайте также: Кокорин рассказал, от кого зависит его будущее. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 февраля
-
1
Сетьен высказался о вылете "Барселоны" из Кубка Испании
-
"Реалу" интересен полузащитник "Валенсии"
-
Определились все полуфиналисты Кубка Испании
-
Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании
-
"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику"
-
Семак объяснил ситуацию с Исламханом
-
Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании
-
Семь клубов интересуются Винисиусом Жуниором
-
"Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала"
-
1
У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке
-
"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе
-
1
"Боруссия" может недополучить бонусов от "Барселоны" из-за травмы Дембеле
-
1
"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
Гаттузо хочет подписать в "Наполи" защитника "Милана"
-
Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении
-
Агент Бэйла: "Зидан не желает продавать Гарета"
-
"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Артета намерен избавиться от двух ключевых игроков "Арсенала"
-
Неуверенная игра Кепы может быть вызвана расставанием с возлюбленной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15