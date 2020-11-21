Семак объяснил своё решение назначить капитаном "Зенита" Ловрена вместо Дзюбы
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выход защитника Деяна Ловрена с капитанской повязкой на матч 15-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:2).
"Останется ли Ловрен капитаном во всех матчах до конца года? Посмотрим. Прошлую игру выиграли, провели хороший матч. Зачем что-то менять?" - сказал Семак.
Ранее капитаном "Зенита" был Артём Дзюба, которого лишили повязки после публикации интимного видео, на котором он занимается мастурбацией.
В 14-м туре Премьер-лиги "сине-бело-голубые" дома взяли верх над "Краснодаром" (3:1).
Не пропустите: Семак высказался о ничьей с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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