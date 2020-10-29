Семак объяснил замену Дзюбы в матче "Боруссия" - "Зенит"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему принял решение убрать с поля нападающего Артема Дзюбу в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:2).

"Замена была связана с тем, что у Артёма не получалось цепляться за мячи. Пытались разнообразить игру, потому что центральные защитники выигрывали очень много борьбы у Дзюбы, его нужно было менять.

Выпустили Андрея Мостового, но, к сожалению, ему ещё надо набираться опыта, слишком распылялся. И та позиция, которая важна была - нужно было держать, использовать шанс. Пока работы ещё очень много", - сказал Семак.

Стоит отметить, что в составе "Зенита" Дзюбу ранее никогда не меняли в перерыве официальных матчей.

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