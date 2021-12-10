Семак оценил будущих соперников "Зенита" по плей-офф Лиги Европы

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Семак оценил будущих соперников "Зенита" по плей-офф Лиги Европы

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о возможных соперниках своей команды в 1/16 финала Лиги Европы.

"Сине-бело-голубые" могут встретиться с "Рейнджерс", "Реал Сосьедадом", "Наполи", "Олимпиакосом", "Лацио", "Брагой", "Бетисом" и загребским "Динамо".

"На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге – это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа – это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает лёгких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только "Динамо" Загреб столкнётся с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва.

Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах. Нам предстоит впереди много игр – в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то ещё играть за свои сборные. Непростой календарь", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Напомним, что жеребьёвка плей-офф Лиги Европы запланирована на ближайший понедельник, начало - в 15:00 по московскому времени.

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