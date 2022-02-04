Семак оценил дебют Адамова и Юри Алберто за "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался об игре новичков команды Арсена Адамова и Юри Алберто в товарищеском матче с "Мидтъюлландом" (1:0).

Оба футболиста, купленные текущей зимой, дебютировали в составе "сине-бело-голубых".

"Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов - налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать", - сказал Семак в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что "Зенит" купил Адамова за 5 миллионов евро, а Алберто - за 20 миллионов.

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