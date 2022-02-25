Семак оценил дебют Одоевского в Лиге Европы

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре вратаря Даниила Одоевского в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом" (0:0).

"Хорошо, за исключением небольшой помарочки с выходом после стандарта в первом тайме. В остальном действовал хорошо и спокойно играл ногами. Я думаю, он достаточно хорошо сыграл", - сказал Семак.

Напомним, что 19-летний Одоевский стал самым молодым голкипером в истории "Зенита", сыгравшим в еврокубковом матче.

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