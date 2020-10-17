Семак оценил дебют Вендела за "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал дебют Вендела в игре против "Сочи" (3:1).
"Ему трудно играть с листа, но не в том отношении, что ему не хватает интеллекта. Он молодой футболист и для него смена чемпионата, страны и климата даются непросто.
Однако мы знаем его потенциал. Ему необходимо адаптироваться в команде, понять требования, мы должны его более детально изучить", - заявил Семак.
Отметим, что Вендел появился на поле на 66-й минуте.
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