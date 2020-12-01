Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге".

"Завтра не сыграют Караваев, Вендел, Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшнего занятия посмотрим, сможет ли он сыграть или нет. В последнем матче Дзюба получил повреждение. Насколько эту проблему можно решить, станет ясно в течение сегодняшнего дня", - сказал Семак.

Матч "Брюгге" - "Зенит" состоится в среду, 2 декабря, в 23:00 по московскому времени.

Если "сине-бело-голубые" не победят в Бельгии, то досрочно лишатся шансов на евровесну.

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