Семак оценил готовность Кокорина вернуться на поле

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Семак оценил готовность Кокорина вернуться на поле

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о физических кондициях нападающего своей команды Александра Кокорина.

"Думаю, что он смог бы играть уже сейчас и помогал бы "Зениту". Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре", - сказал Семак.

Напомним, что футболист с октября 2018-го по сентябрь 2019 года находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.

Кокорин сразу после освобождения заключил контракт с "Зенитом", но РФС отказался дозаявлять форварда до зимнего перерыва.

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