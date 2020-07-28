Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о новичке команды Деяне Ловрене.

Напомним, что хорват перебрался в Россию из "Ливерпуля", заключив с новым клубом трёхлетний контракт.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Скорее всего, её часть прописана в сделке в виде бонусов.

"Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год - это не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Думаю, с точки зрения скорости Деян лучше Ивановича. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Ловрен - достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет", - сказал Семак.

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