Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о новичке команды Деяне Ловрене.
Напомним, что хорват перебрался в Россию из "Ливерпуля", заключив с новым клубом трёхлетний контракт.
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Скорее всего, её часть прописана в сделке в виде бонусов.
"Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год - это не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Думаю, с точки зрения скорости Деян лучше Ивановича. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Ловрен - достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет", - сказал Семак.
Не пропустите: Семак рассказал, когда "Зенит" прояснит ситуацию с будущим Ивановича. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Реал" нацелился на защитника "Севильи"
-
"Динамо" сделало предметное предложение Кокорину
-
У Жиркова есть два варианта продолжения карьеры
-
"Милан" презентовал новую форму
-
"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде
-
"Манчестер Юнайтед" может этим летом подписать 8 футболистов
-
"Ривер Плейт" требует за Карраскаля на 1,5 миллиона евро больше, чем предлагает ЦСКА
-
Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена
-
Виллиан согласился перейти в "Арсенал"
-
"Зенит" близок к подписанию Черышева
-
ПСЖ готовит щедрое предложение по Кулибали
-
"Арсенал" и "Атлетико" не могут договориться о переходе Партея
-
"Зенит" возобновил интерес к Пасторе
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Вильярреала"
-
"Челси" начал работать над трансфером Облака
-
Официально: у "Крыльев Советов" новый тренер
-
Названы лучший и худший по результативности чемпионаты из топ-5 лиг Европы
-
Первый канал будет транслировать матч за Суперкубок России
-
Яя Туре может продолжить карьеру во Франции
-
Семак рассказал, когда "Зенит" прояснит ситуацию с будущим Ивановича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22