Семак оценил игровые кондиции Малкома

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, насколько функционально готов новичок команды Малком.

"Он пока не в оптимальных кондициях. Но по мне, он готов играть. А сколько - будем решать. Пока думаем", - сказал Семак.

В субботу, 10 августа, "Зенит" в гостях сыграет с "Динамо" в рамках пятого тура РПЛ.

"Сине-бело-голубые" купили Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

Футболист уже успел дебютировать за новую команду, выйдя на замену в матче с "Краснодаром".

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