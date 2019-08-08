Семак оценил игровые кондиции Малкома
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, насколько функционально готов новичок команды Малком.
"Он пока не в оптимальных кондициях. Но по мне, он готов играть. А сколько - будем решать. Пока думаем", - сказал Семак.
В субботу, 10 августа, "Зенит" в гостях сыграет с "Динамо" в рамках пятого тура РПЛ.
"Сине-бело-голубые" купили Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
22-летний бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.
Футболист уже успел дебютировать за новую команду, выйдя на замену в матче с "Краснодаром".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0