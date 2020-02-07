Семак оценил игровые кондиции Малкома

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии вингера своей команды Малкома, который сыграл впервые за полгода.

Напомним, что бразилец принял участие в товарищеском матче с грузинским "Сабуртало".

"Он тренируется в общей группе, в этот раз вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, полгода не играл - естественно, нужно было почувствовать ритм игры. Игра достаточно непростая и по интенсивности, и по агрессивности, поэтому самое важное, что он здоров. Думаю, с каждым матчем он будет набирать форму. Сегодня по плану у нас было от 20 до 30 минут, это была запланированная замена. Когда Малком будет готов на 90 минут? Думаю, в следующем матче он сыграет 45 минут. Надеюсь, на сборе в Турции он сможет полноценно сыграть одну или две игры", - сказал Семак.

Малком не появлялся на поле с 10 августа прошлого года из-за травмы проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Не пропустите: Семак объяснил ситуацию с Исламханом. | http://soccernews.ru