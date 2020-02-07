Семак оценил игровые кондиции Малкома

Теги зенит санкт-петербургмалкомсергей семак

Семак оценил игровые кондиции Малкома

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии вингера своей команды Малкома, который сыграл впервые за полгода.

Напомним, что бразилец принял участие в товарищеском матче с грузинским "Сабуртало".

"Он тренируется в общей группе, в этот раз вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, полгода не играл - естественно, нужно было почувствовать ритм игры. Игра достаточно непростая и по интенсивности, и по агрессивности, поэтому самое важное, что он здоров. Думаю, с каждым матчем он будет набирать форму. Сегодня по плану у нас было от 20 до 30 минут, это была запланированная замена. Когда Малком будет готов на 90 минут? Думаю, в следующем матче он сыграет 45 минут. Надеюсь, на сборе в Турции он сможет полноценно сыграть одну или две игры", - сказал Семак.

Малком не появлялся на поле с 10 августа прошлого года из-за травмы проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Не пропустите: Семак объяснил ситуацию с Исламханом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов