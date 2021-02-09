Семак оценил игру Дзюбы в матче со сборной Иордании

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0). В этой встрече единственный гол забил именно Дзюба.

"Конкретно по эпизоду с голом – блестяще. Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл, сегодня – чуть больше, впереди – третий матч, после которого будем смотреть. Конечно, нужно еще работать – пока неоптимальное состояние", - приводит слова Семака Sports.ru.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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