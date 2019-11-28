Семак оценил игру Михаила Кержакова в матче с "Лионом"

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Семак оценил игру Михаила Кержакова в матче с "Лионом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру голкипера команды Михаила Кержакова в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом". Об этом сообщает Sport24.

"Миша сегодня сыграл прекрасно. Он играет в одной из лучших команд нашего чемпионата. Выше уже некуда. Что до сборной, это решение ее тренера. Своей карьерой Миша заслужил место в основе "Зенита", - сказал Семак.

Кержаков участвовал в 6 матчах за "Зенит", 2 из которых провел в "сухую".

"Зенит" занимает 2 место в турнирной таблице группы G.

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