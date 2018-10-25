Семак оценил нынешний уровень "Зенита"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не считает, что его команда является очень сильной.

"Раньше "Зенит" играл в Лиге Чемпионов и был командой такого уровня. А сейчас команда выступает в Лиге Европы, а этот турнир – ее уровень. Не надо преувеличивать наши силы. Мы и в чемпионате России не выше всех на голову. С чем это связано? Думаю, все, кто разбирается в футболе, могут проанализировать, с чем это связано", – приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что в данный момент "Зенит" лидирует в чемпионате России и своей группе Лиги Европы.

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