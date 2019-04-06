Семак оценил общий уровень РПЛ

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Семак оценил общий уровень РПЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался об уровне российской Премьер-лиги.

"Перед сезоном я говорил, что мы одна из команд, которая может бороться за первое место. Это связано с тем, что общий уровень лиги немного снизился. Сейчас нет команды, которая была бы на голову сильнее остальных. Мы приложим все усилия, чтобы остаться там, где находимся сейчас. В нынешней ситуации это важно, осязаемо, но мы понимаем, что у нас хорошие конкуренты. Все хотят стать чемпионами. У нас есть все шансы, мы должны побороться, но команда должна играть в Лиге Чемпионов - это самая важная задача", - сказал Семак.

По итогам 21 тура "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 44 очка.

В воскресенье "сине-бело-голубые" сыграют в гостях с "Локомотивом", который идёт на втором месте, отставая на 6 баллов. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.

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