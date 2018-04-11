Семак оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.
"Из группы должны выйти. Рано или поздно это должно случиться. Почему бы этому не произойти именно сейчас. Дома и стены помогают" - сказал Семак.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
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