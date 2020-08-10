Семак оценил перспективы "Спартака" в новом сезоне РПЛ

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Семак оценил перспективы "Спартака" в новом сезоне РПЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о шансах "Спартака" завоевать путёвку в Лигу Чемпионов по итогам стартовавшего сезона.

Напомним, что с кампании 2021/22 РПЛ в главном еврокубке будут представлять только две команды.

"Прошлый сезон у "Спартака" не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, то, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача. Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон. Конечно, "Спартаку" абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу Чемпионов", - сказал Семак.

В прошлом сезоне "красно-белые" финишировали в Премьер-лиге на седьмом месте, а в этом - начали с ничьей в матче с "Сочи" (2:2).

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