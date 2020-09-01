Семак оценил результаты "Зенита" в стартовых турах РПЛ
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о выступлениях своей команды в начале сезона.
"Сине-бело-голубые" набрали 13 очков в 6 турах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Спартака" на 1 балл.
"Главная особенность этого отрезка в том, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Это был очень большой выплеск - и физических сил, и эмоциональных. Поэтому ожидали, что в начале нового сезона нас ждут очень тяжёлые матчи. Имею в виду насыщенный август, в котором мы сыграли 5 выездных и только 2 домашних матча. Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат.
Нам не хватает свежести. Мы, конечно, зависим от наших нападающих. Но Сердар Азмун и Артём Дзюба в последних матчах выглядели подуставшими. Естественно, чтобы выигрывать, нужны голы. И в то время, когда у форвардов не клеится, нужны игроки, которые будут брать на себя ответственность и помогать. Были моменты и у Деяна Ловрена, и у Малкома, который активно играет. Немножко нам не хватило, но ничего страшного. Сейчас подзарядимся и с новыми силами вернёмся в сезон", - сказал Семак.
Не пропустите: Данни рассказал, чем займётся в "Зените" в случае возвращения в клуб. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Арсенал" потребовал проверить на детекторе лжи арбитра, работавшего на матче со "Спартаком"
-
"Бавария" интересуется хавбеком "Интера"
-
Озила зовут в Саудовскую Аравию
-
Стала известна зарплата ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Англии показала два новых комплекта формы
-
Семак оценил результаты "Зенита" в стартовых турах РПЛ
-
Кержаков назвал лучшего российского форварда прямо сейчас
-
"Манчестер Сити" не готов платить за трансфер Месси
-
Сборная Португалии презентовала новую форму
-
Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива"
-
"Парма" выкупила хавбека "Зенита"
-
Агуэро вернулся к тренировкам после двухмесячного перерыва
-
Данни рассказал, чем займётся в "Зените" в случае возвращения в клуб
-
Ван де Бек прошёл медобследование для "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы
-
Адама Траоре заразился коронавирусом
-
Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"
-
1
Президент "Наполи" анонсировал трансфер Аллана в "Эвертон"
-
2
Головин пропустит больше, чем ожидалось
-
1
Джикия высказался о слухах про интерес "Наполи" и "Фиорентины"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22