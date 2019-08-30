Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"

У форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси появились шансы сыграть со "Спартаком" в матче восьмого тура РПЛ.

"Небольшой шанс есть, что Дриусси сможет сыграть. Сегодня посмотрим. Он будет тренироваться в общей группе", - сказал наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Из-за травмы бедра аргентинский нападающий не играет с 10 августа. Он уже пропустил два поединка российского чемпионата.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.

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