Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"

Теги себастьян дриуссизенит санкт-петербургспартак москвасергей семак

Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"

У форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси появились шансы сыграть со "Спартаком" в матче восьмого тура РПЛ.

"Небольшой шанс есть, что Дриусси сможет сыграть. Сегодня посмотрим. Он будет тренироваться в общей группе", - сказал наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Из-за травмы бедра аргентинский нападающий не играет с 10 августа. Он уже пропустил два поединка российского чемпионата.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал расписание игр группового раунда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд

Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов