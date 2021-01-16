Семак оценил шансы Лунева и Дзюбы принять участие в первом сборе "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак считает маловероятным участие в первом тренировочном сборе команды футболистов, заразившихся COVID-19.
Напомним, что из-за коронавируса в Дубай не полетели вратарь Андрей Лунев и нападающий Артём Дзюба.
"Маловероятно. Всё будет зависеть от тестирования. Как только позволит ситуация и у них будут отрицательные тесты и самочувствие, которое позволит тренироваться, они тут же к нам присоединятся. Но, учитывая всю информацию, которую мы знаем, маловероятно увидеть их на первом сборе. Нам бы этого хотелось, но вряд ли это получится. Главное, чтобы к следующему сбору всё было хорошо", - сказал Семак.
Первый сбор "Зенита" продлится до 27 января, а второй - с 31 января по 12 февраля.
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