Семак оценил шансы "Зенита" продать Малкома

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Семак оценил шансы "Зенита" продать Малкома
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил мнение, что через какое-то время петербургский клуб сможет выгодно продать бразильского нападающего Малкома.

"Прекрасный парень, профессионал, который работает. Даже в выходные он никуда не уезжал, продолжал восстановление. Ждем его на футбольном поле. Это один из самых талантливых игроков своего поколения.

Безусловно, это актив для клуба, тот игрок, на котором "Зенит" вряд ли может потерять деньги. Как в случае с Паредесом. Приходит игрок с именем в Европе, который имеет высокую стоимость. Это хорошее вложение для клуба и помощь команде. Игроков такого уровня достаточно сложно заполучить", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за российский клуб два матча, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Зарплата бразильца в клубе из Санкт-Петербурга составляет, по некоторым данным, 6,5 миллионов евро в год.

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