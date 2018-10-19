Семак оценил силу "Зенита"

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Семак оценил силу "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Динамо" признался, что не считает свою команду сильнейшей в стране.

"Наш клуб - один из претендентов на чемпионство. Мы не сильнее на голову кого-либо из конкурентов. Любая команда может сыграть один матч на нашем уровне" - сказал Семак.

Отметим, что по итогам десяти туров "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Краснодара" на 6 очков. 

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Али

Скромность украшает Сергея Богданович, но надо идти к Чемпионству. Зенит чемпион!!!

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