Семак оценил силу "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Динамо" признался, что не считает свою команду сильнейшей в стране.

"Наш клуб - один из претендентов на чемпионство. Мы не сильнее на голову кого-либо из конкурентов. Любая команда может сыграть один матч на нашем уровне" - сказал Семак.

Отметим, что по итогам десяти туров "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Краснодара" на 6 очков.

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