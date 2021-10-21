Семак оценил степень серьёзности травм Клаудиньо и Малкома

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Семак оценил степень серьёзности травм Клаудиньо и Малкома

Фото инстаграм Сергея Семака

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о повреждениях, полученных игроками его команды во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (0:1).

Напомним, что вынужденно поле покинули бразильские легионеры Малком и Клаудиньо.

"По Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всё сложнее. Завтра проведём обследование", - сказал Семак.

В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. В активе Клаудиньо "2+2" в 9 играх.

Не пропустите: Семак прокомментировал поражение от "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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