Семак оценил степень серьёзности травм Клаудиньо и Малкома
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о повреждениях, полученных игроками его команды во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (0:1).
Напомним, что вынужденно поле покинули бразильские легионеры Малком и Клаудиньо.
"По Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всё сложнее. Завтра проведём обследование", - сказал Семак.
В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. В активе Клаудиньо "2+2" в 9 играх.
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