Семак оценил судейство в матче с "Ахматом"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о судействе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (2:2).
"Что касается судейства - либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты. Ничего не буду говорить - и по поводу судей на VAR в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно", - приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Напомним, что в начале второго тайма в ворота "Зенита" был назначен пенальти после контакта между защитником петербургского клуба Дмитрием Чистяковым и полузащитником грозненцев Артемом Полярусом. В компенсированное время удален был защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.
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