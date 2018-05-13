Семак оценил свои шансы возглавить "Зенит"



Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне он может возглавить "Зенит".

"На данный момент никто ни с кем не связывался. Разговоров никаких нет", - приводят слова Семака российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает кандидатуру Семака в качестве одного из претендентов на пост наставника клуба.

В этом сезоне "Уфа" под руководством Семака заняла шестое место в Премьер-лиге и завоевала путевку в Лигу Европы.

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