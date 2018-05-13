Семак оценил свои шансы возглавить "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургуфасергей семак

Семак оценил свои шансы возглавить "Зенит"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне он может возглавить "Зенит".

"На данный момент никто ни с кем не связывался. Разговоров никаких нет", - приводят слова Семака российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает кандидатуру Семака в качестве одного из претендентов на пост наставника клуба.

В этом сезоне "Уфа" под руководством Семака заняла шестое место в Премьер-лиге и завоевала путевку в Лигу Европы.

Не пропустите: Болельщики "Зенита" определились с тем, какого тренера они хотят видеть в следующем сезоне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов