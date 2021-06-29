Семак оценил выступление сборной России на Евро-2020
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал провал сборной России на Евро-2020.
"До финальной части Евро-2020 многие могли предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать - так и произошло. Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке было сложно рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но нам, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап", - сказал Семак.
С Евро-2020 сборная вылетела по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом россияне стали лучшей командой из тех, кто занял четвёртую строчку в группе.
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