Семак оценил выступление Сутормина за "Зенит"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Алексея Сутормина в составе его команды.

"Не жалеем ли о переходе Сутормина? Он сыграл 15 матчей, это немало. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел - забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером "Оренбурга", а потом прийти и сразу же стать лидером "Зенита".

Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение. Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, всё логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон", - сказал Семак.

Также тренер "сине-бело-голубых" ответил на вопрос о трансферной стоимости Сутормина. Согласно официальным документам, клуб заплатил за него 50 тысяч рублей.

"Угрызения совести? У кого и за что? За то, что он выбрал "Зенит" и перешёл сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали - меня это абсолютно не волнует", - подчеркнул Семак.

25-летний Сутормин в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 19 матчей вол всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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