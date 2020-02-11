Семак оценил выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги Чемпионов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о вылете своей команды из Лиги Чемпионов по итогам группового этапа.
Напомним, что "сине-бело-голубые" заняли последнее место в квартете с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой", набрав 7 очков.
"Конечно, неприятно, что мы не вышли в евровесну. Всем хочется меньше тренироваться и проводить меньше времени на сборах. С одной стороны, у нас есть время, мы можем не форсировать, а для футболистов это всегда дополнительный стресс сборов.
Мы все, конечно, переживали и надеялись на лучшее, возможности для этого были. Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге Чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда", - сказал Семак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15