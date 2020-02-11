Семак оценил выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги Чемпионов

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Семак оценил выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги Чемпионов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о вылете своей команды из Лиги Чемпионов по итогам группового этапа.

Напомним, что "сине-бело-голубые" заняли последнее место в квартете с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой", набрав 7 очков.

"Конечно, неприятно, что мы не вышли в евровесну. Всем хочется меньше тренироваться и проводить меньше времени на сборах. С одной стороны, у нас есть время, мы можем не форсировать, а для футболистов это всегда дополнительный стресс сборов.

Мы все, конечно, переживали и надеялись на лучшее, возможности для этого были. Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге Чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда", - сказал Семак.

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