Семак оценил выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о выступлении петербургского клуба в Лиге Чемпионов. В пяти матчах российский клуб набрал одно очко, однажды сыграв вничью при четырех поражениях.

"Проигрывать всегда неприятно. Тем более крупно. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние матчи, естественно, они внесли некий вектор в наше неудачное выступление, дальше наложились другие наши проблемы. В любом случае результат нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Для нас самое важное было поскорее выбраться из ситуации, в которую мы попали — и психологическую, и функциональную. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята — молодцы, сегодня с этой задачей справились", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В заключительном туре "Зенит" на выезде встретится с дортмундской "Боруссией". Матч состоится 8 декабря. При любом исходе матча "Зенит" останется на последнем, четвертом месте, в группе.

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