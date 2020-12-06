Семак оценил выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов

Теги сергей семакзенит санкт-петербург

Семак оценил выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о выступлении петербургского клуба в Лиге Чемпионов. В пяти матчах российский клуб набрал одно очко, однажды сыграв вничью при четырех поражениях.

"Проигрывать всегда неприятно. Тем более крупно. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние матчи, естественно, они внесли некий вектор в наше неудачное выступление, дальше наложились другие наши проблемы. В любом случае результат нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Для нас самое важное было поскорее выбраться из ситуации, в которую мы попали — и психологическую, и функциональную. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята — молодцы, сегодня с этой задачей справились", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В заключительном туре "Зенит" на выезде встретится с дортмундской "Боруссией". Матч состоится 8 декабря. При любом исходе матча "Зенит" останется на последнем, четвертом месте, в группе.

Не пропустите: Семак продолжит тренировать "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 декабря

Главные новости дня: 5 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов