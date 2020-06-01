Семак оценил задачи, поставленные перед ним руководством "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о задачах, которые перед ним стоят после продления контракта с клубом.

"Руководство клуба мыслит стратегически. Главному тренеру достаточно сложно заглядывать в события, которые достаточно далеко за горизонтом. Что касается планов, конечно, мы каждый сезон должны играть в Лиге Чемпионов УЕФА, бороться за чемпионство. А дальше - посмотрим. Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и спортивных сопутствующих законов или решений.

Со своей стороны - будем работать, стараться побеждать в каждом матче. В Российской Премьер-лиге задачи понятные. Что касается европейских игр, то многое будет зависеть от того, что получится сделать, а что нет. Футбол тем и интересен, что возможно всё. Естественно, игра в Лиге Чемпионов - мечта для игроков, тренерского штаба и болельщиков. К этому будем стремиться, а дальше посмотрим", - сказал 44-летний специалист.

Напомним, что Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.

В прошлом сезоне "Зенит" под его руководством стал чемпионом, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров. Что касается ЛЧ, то два года подряд команда не может преодолеть групповой этап.

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