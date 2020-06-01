Семак оценил задачи, поставленные перед ним руководством "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о задачах, которые перед ним стоят после продления контракта с клубом.
"Руководство клуба мыслит стратегически. Главному тренеру достаточно сложно заглядывать в события, которые достаточно далеко за горизонтом. Что касается планов, конечно, мы каждый сезон должны играть в Лиге Чемпионов УЕФА, бороться за чемпионство. А дальше - посмотрим. Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и спортивных сопутствующих законов или решений.
Со своей стороны - будем работать, стараться побеждать в каждом матче. В Российской Премьер-лиге задачи понятные. Что касается европейских игр, то многое будет зависеть от того, что получится сделать, а что нет. Футбол тем и интересен, что возможно всё. Естественно, игра в Лиге Чемпионов - мечта для игроков, тренерского штаба и болельщиков. К этому будем стремиться, а дальше посмотрим", - сказал 44-летний специалист.
Напомним, что Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.
В прошлом сезоне "Зенит" под его руководством стал чемпионом, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров. Что касается ЛЧ, то два года подряд команда не может преодолеть групповой этап.
Не пропустите: Семак высказался о подписании нового контракта с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20