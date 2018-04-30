Семак: "Одержали заслуженную победу, но любой рикошет мог все изменить"

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Семак: "Одержали заслуженную победу, но любой рикошет мог все изменить"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "СКА-Хабаровск" в сегодняшнем матче 28-го тура РФПЛ.

"1:0 - это достаточно скользкий счет, и любой рикошет может все изменить. У соперника не было таких уж опасных моментов, но, конечно, нам надо было забивать еще. Мы ошибались, и в игре присутствовала нервозность из-за этого скользкого счета. Но в принципе, заслуженная победа. Поздравляю ребят и болельщиков. Движемся дальше, будем готовиться к следующему матчу", - цитирует наставника "горожан" Чемпионат.

Не пропустите: отчет о матче "Уфа" - "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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