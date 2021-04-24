Семак одобрил новый формат Лиги Чемпионов

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о новом формате Лиги Чемпионов.

Напомним, что с 2024 года количество команд в турнире вырастет с 32 до 36. Вместо группового этапа будет лига с одной турнирной таблицей.

"Я поддерживаю новый формат. Играть больше интереснее. С другой стороны, в плотном графике необходимо достаточное количество футболистов, чтобы на всех фронтах играть без потери в качестве", - сказал Семак.

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