Семак одобрил новый формат Лиги Чемпионов
Фото: Твиттер @zenit_spb
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о новом формате Лиги Чемпионов.
Напомним, что с 2024 года количество команд в турнире вырастет с 32 до 36. Вместо группового этапа будет лига с одной турнирной таблицей.
"Я поддерживаю новый формат. Играть больше интереснее. С другой стороны, в плотном графике необходимо достаточное количество футболистов, чтобы на всех фронтах играть без потери в качестве", - сказал Семак.
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