Семак огласил задачи "Зенита" в Лиге Чемпионов

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Семак огласил задачи "Зенита" в Лиге Чемпионов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие задачи будут стоять перед его командой в следующих розыгрышах Лиги Чемпионов.

"На данном этапе это команда, которая при определённом стечении обстоятельств может бороться за выход из группы, за выход в евровесну. В любом случае, мы будем сражаться в каждом матче для того, чтобы быть в Лиге Чемпионов, чтобы осуществилась наша мечта. А наша мечта на данном этапе - выход из группы Лиги Чемпионов.

Что касается текущего розыгрыша, то с точки зрения результата и набранных очков мы провели неплохой турнир. Но последние 45 минут, конечно, подпортили наше выступление. К сожалению, не смогли пройти дальше по многим причинам. В этом году будем стараться, будем играть, чтобы выйти из группы. Это наша цель, наша мечта, будем к ней стремиться. Получится или не получится - посмотрим. Будем делать всё от нас зависящее, чтобы играть как можно лучше" - сказал Семак.

Напомним, что в сезоне 2019/20 "Зенит" финишировал последним в группе ЛЧ с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".

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