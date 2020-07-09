Семак опроверг информацию об обязательном выкупе "Зенитом" защитника Осорио

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Семак опроверг информацию об обязательном выкупе "Зенитом" защитника Осорио

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отрицает, что питерский клуб уже должен выкупить у "Порту" защитника Йордана Осорио, поскольку тот выполнил необходимое для этого условие - сыграл 5 матчей в сезоне РПЛ.

"Более подробно вам могут сказать спортивный и генеральный директора. На данный момент опция обязательного выкупа не активирована, потому что он сыграл недостаточное количество матчей. Переговоры ведутся, насколько они увенчаются успехом, пока не могу сказать", - сказал Семак.

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" могут приобрести Осорио за 9 миллионов евро. Во всех турнирах венесуэлец провёл 13 игр.

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