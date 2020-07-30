Семак опубликовал совместную фотографию с Рибалтой

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем инстаграме опубликовал совместный снимок со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой.

Ранее сообщалось, что 44-летний специалист может покинуть клуб из-за конфликта с руководством "Зенита". Позже Рибалта опроверг эту информацию.

"Зенит" по итогам минувшего сезона стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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