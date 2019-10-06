Семак остался доволен игрой "Зенита" с "Уралом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1). Об этом сообщает Sport24.

"Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме играли хорошо. После перерыва "Урал"стал играть агрессивнее в атаке. После гола "Урала" появилась нервозность. Хорошо, что забили третий мяч, после этого вопрос о победителе был снят", - сказал Семак.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов, у "Урала" 14 очков и 9 строчка.

19 октября "Зенит" в рамках 13-го тура чемпионата России сыграет с "Ростовом". "Урал" в этот же день встретится с "Тамбовом".

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