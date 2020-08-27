Семак остался недоволен судейством в матче с "Динамо"

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Семак остался недоволен судейством в матче с "Динамо"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о судействе в игре с "Динамо" (0:1).

"Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Вильмара Барриоса или нет? Про работу судей будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня - ничего. Я не понял многих решений.

Барриос спорил с арбитром? Значит он был не согласен с решением. Да и не только он", - заявил Семак.

Напомним, что в ходе матча главный судья Станислав Васильев удалил Барриоса и игрока "Динамо" Дмитрия Скопинцева.

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